Politie massaal ingezet bij vechtpartij in azc Drachten

In het asielzoekerscentrum van Drachten is maandagavond een vechtpartij tussen twee groepen geweest, waar meer dan vijftien politie-eenheden op af zijn gekomen. "De vechtpartij is waarschijnlijk ontstaan na een incident eerder op de dag", zegt politiewoordvoerder Ingrid Coenen. "Wat dat precies was, kan ik nu niet vertellen."