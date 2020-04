Het oranjegevoel in tijden van corona, hoe voelt dat?

Bearn Bilker keek maandagochtend naar de toespraak van koning Willem-Alexander. "Dat was meteen het sterke punt, ik werd afgeleid door de mooie dames. Ik zag dat kroonprinses Amalia heel erg van het blaadje van haar vader mee las en zo nu en dan mee knikte dat ze het er zeer mee eens was. Later heb ik de toespraak nog maar eens nagelezen. De koning had zelf geen mooie strik om, dat vond ik jammer."

Bilker is heel positief over koning Willem-Alexander. "Hij is echt de 'vader des vaderlands', hij bemoedigt. Dat doet hij niet alleen, zijn vrouw natuurlijk ook. En dat doet hij heel goed tijdens deze coronacrisis. Hij is ontspannen en ik vind dat hij het sowieso goed doet."

De kleur oranje

Bilker zegt dat het uniek is dat de naam van de koninklijke familie een kleur is. "Dus die kleur kunnen wij perfect gebruiken, voor alles, voor sport. En het is de symboliek van ons land dat we bij elkaar horen." Bilker vertelt dat de vlag van Nederland er eerst ook anders uitzag. Die was bij de Unie van Utrecht in 1579 officieel aangenomen als oranje, wit, blauw. De vlag zoals we die nu kennen - rood, wit, blauw - is in 1937 bij Koninklijk Besluit de officiële vlag van het Nederlandse Koninkrijk. De oranje wimpel maakt het af bij speciale koninklijke gelegenheden.