VIDEO: Koningsdag in coronatijd, hoe ziet dat er in Fryslân uit?

Het was een historische Koningsdag. Vanwege het coronavirus was de dag omgedoopt tot Woningsdag. Overal in Fryslân werd geprobeerd daar op gepaste wijze vorm aan te geven. In Harlingen begon dat vroeg met een traditionele aubade op het stadhuis. De inwoners van Exmorra kregen tompoezen van de plaatselijke Oranjevereniging en het lokale café van Luinjeberd bedacht een Koningsdagspelletjes drive-through.