Broers Anker: "De KNVB-procedure was technisch gezien erg amateuristisch"

'Cambuur moet absoluut naar de rechter'

Ze zijn gespecialiseerd in strafrecht, maar Hans en Wim Anker hebben zich ook ingelezen in het verenigingsrecht. Dat is met een reden, want ze vinden dat Cambuur zwaar gedupeerd is door de voetbalbond. "Het gaat ons bijzonder aan het hart, want je bent jurist en voetballiefhebber. Alles afwegend vinden we dat Cambuur zeker de route naar de kortgedingrechter moet nemen. We vinden dat de redelijkheid en de billijkheid zijn geschonden."

Die laatste twee termen, redelijkheid en billijkheid, zijn belangrijk in het recht. Wat zien de Ankers nog meer in hoe de KNVB het heeft gedaan? "De procedure is rommelig, veel te haastig, onzorgvuldig en technisch gezien erg amateuristisch. Het belangrijkste vinden Hans en ik dat er geen transparantie is geweest. Misleidende en slechte informatie van een koninklijke voetbalvereniging. Daarover ben ik boos", zegt Wim in de SportCast. "De onredelijkheid spat eraf."