Friese 50PLUS opgelucht door vertrek van voorzitter Dales

In een open brief aan Dales schrijven ze dat ze een interim management team willen opzetten dat verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur. Dat team moet er ook voor zorgen dat er weer een volledig hoofdbestuur komt. De provinciale partijvoorzitters vragen Dales om binnen een dag uitsluitsel te geven.



"Dat is nog niet gebeurd", zegt provinciaal voorzitter Willem Terpstra in Fryslân. Dales kwam onder vuur te liggen toen verschillende prominente partijleden hun vertrouwen de afgelopen weken opzegden in Dales. Ook in de Tweede Kamer was er kritiek op het taalgebruik en ondemocratisch handelen van de partijvoorzitter. Hoe de provinciale partijvoorzitters de precieze invulling van een interim management team voor zich zien is nog niet helemaal duidelijk. "Maar wij zien liever dat wij zelf invulling gaan geven aan de nieuwe richting van 50PLUS, dan dat Dales en de andere twee bestuursleden die overdracht gaan verzorgen."

Onhoudbare situatie

"De situatie en samenwerking met Geert Dales was al langer onhoudbaar", zegt Theun Wiersma, lid van Provinciale Staten voor 50PLUS. "OVeral waar hij kwam kregen mensen ruzie met hem. Hij werd twee jaar geleden aangetrokken om de boel bij 50PLUS op orde te krijgen. Hij moest verbinden en verzoenen, maar het enige dat er gebeurde was dat er mensen bij de partij wegliepen, omdat ze niet met Dales door een deur konden.", legt Wiersma uit.

Dat ze het vertrek van hun voorzitter en ook de twee overgebleven bestuursleden via Buitenhof moesten vernemen, vindt Wiersma opmerkelijk. "Het is natuurlijk een goed bekeken programma, met name onder de politieke elite, maar als je zegt dat je al tien dagen weet dat je met dit besluit rondloopt, waarom laat je het dan niet eerst aan je achterban weten. Wij hadden dit niet zien aankomen." Wat Wiersma ook jammer vindt is dat er geen moment van reflectie is geweest bij Dales. "Het vaste riedeltje van Dales is om altijd de schuld bij iemand neer te leggen en niet te kijken naar zijn eigen aandeel. Dat was nu in Buitenhof ook weer het geval."

Vooruitkijken

Dat Dales nu vertrekt geeft weer mogelijkheden voor nieuwe kansen. "Wij zijn opgelucht dat het hoofdbestuur nu opstapt, al is de situatie uiteraard niet ideaal. Wij kunnen nu weer met frisse moed aan een nieuw hoofdstuk beginnen."