Rijstrook afgesloten na ongeluk op N381 bij Ureterp

De bestuurder belandde meerdere keren met de auto in de berm en kon op het laatst geen stuurcorrectie maken. Hij raakte van de weg en sloeg over de kop.

Omstanders hebben in afwachting van de hulpdiensten eerste hulp verleend. Hoe de bestuurder eraan toe is, is niet bekend.

Eén rijstrook werd afgesloten. De politie zal onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeluk.