Temperatuur meten van Omrinmedewerkers juridisch niet correct

"We zijn vrijdag direct met het temperaturen gestopt, toen bleek dat het juridisch gezien niet geoorloofd is", vertelt Jelmar Helmhout van Omrin. "We waren daar een aantal weken mee bezig. Dat was wel op basis van vrijwillige deelname. Van de duizend meetmomenten is er maar een persoon geweest, die weigerde om zijn temperatuur te laten opnemen."

Juridisch niet gegrond

"We namen de temperatuur op, omdat we een cruciale beroepsgroep zijn. Uiteraard hebben we dat vooraf juridisch gecheckt en toen bleek het te mogen. Toen de Autoriteit Persoonsgegevens met een update kwam en vrijdag met een statement naar buiten kwam, zijn wij dus ook direct gestopt. We houden ons nu verder aan de regels van het RIVM."