GGD: Geen nieuwe coronasterfgevallen; vier nieuwe besmettingen

Saskia van den Broek van de GGD is tevreden met die cijfers. "De cijfers zijn precies hetzelfde als gisteren. Het lijkt er op dat we de afvlakking zien die we zo graag willen. Dat houden we vol als we ook de maatregelen volhouden. Dat is ook het dilemma waar we in zitten."

Drukte

"Tot nu toe is het heel mooi rustig. Ook koningsnacht en koningsdag doen de mensen netjes wat er van hen wordt gevraagd. Wij zijn ook heel erg tevreden over de jongeren in Fryslân. Het is voor hen erg lastig om geen sociale contacten te onderhouden." Bij de boumarkten en tuincentra blijft het druk. "Daar komen heel veel mensen op af, meer dan nodig. Ga alleen naar binnen en maak er geen uitje voor hetzelfde gezin van. Maar dit is wel een punt om alert op te blijven. Doe dat alsjeblieft niet, ga alleen als het echt nodig is."