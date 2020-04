Verplicht mondkapjes voor zorgpersoneel De Warrenhove in Drachten

De maatregel is bedoeld om de uitbraak van het coronavirus op het woonzorgcentrum een halt toe te roepen. Sinds 8 april zijn meerdere bewoners en medewerkers van De Warrenhove besmet geraakt met het coronavirus.

De Warrenhove is volgens de zorggroep een grote locatie en een specifiek gebouw. Dat zou het lastiger maken om het virus in te dammen. De verplichte maatregel van de mondkapjes is afgelopen vrijdag van kracht geworden.