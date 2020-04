Verplicht mondkapjes in De Warrenhove: "Alle maatregelen gevolgd, maar toch veel besmettingen"

De Warrenhove is volgens Groenenburg een heel groot, oud gebouw met smalle gangen en veel bewoners. Dat zou het lastiger maken om het virus in te dammen. "Wij vonden dat wij de maatregel moesten nemen, bovenop wat het RIVM zegt." De verplichte maatregel van de mondkapjes is afgelopen vrijdag van kracht geworden.

Mogelijk weer bezoekers toelaten

Minister De Jonge van Volksgezondheid kondigde maandag aan dat een eerste groep van verpleeghuizen vanaf 11 mei onder strenge voorwaarden weer in beperkte mate bezoekers mag toelaten. Warrenhove komt daar voorlopig niet voor in aanmerking. "Ik begrijp de behoefte, maar het is echt maatwerk. Hier in De Warrenhove zullen wij niet op 11 mei al staan te popelen om dat te gaan doen. We willen nog steeds het virus bestrijden."

Liante heeft zeven woonzorgcentra, alleen op De Warrenhove is er sprake van coronabesmettingen. "Ik kan me voorstellen dat we op de andere vestigingen eerder gaan kijken op welke manier we nog meer contactmogelijkheden kunnen maken tussen bewoners en familie."