Omrop Fryslân draait maandag alleen muziek van Nederlandse bodem

De muzieksector heeft het moeilijk, omdat veel optredens vervallen vanwege de coronamaatregelen. Muzikanten zien daardoor hun inkomsten wegvallen. Buma/Stemra, de Nederlandse belangenorganisatie voor muzikanten, riep radiostations begin deze maand op om alleen nummers van Nederlandse artiesten te draaien om hen tegemoet te komen in de coronacrisis. De muzikale themadag is ook bedoeld als een symbool van eenheid en gemeenschap.

Omrop Fryslân is één van de radiostations die meedoen aan de actie. "Het gaat om saamhorigheid en een hart onder de riem steken. Wij vinden gewoon dat we moeten meedoen", zegt Omrop-hoofdredacteur Ingrid Spijkers. "Naast de Nederlandstalige muziek hebben we natuurlijk ook nog de Friese muzikanten. Dus we maken vandaag een mooie mix van Friese muziek en muziek van Nederlandse bodem."