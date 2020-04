UPDATE: Politie gaat uit van brandstichting in Dokkum; verdachte aangehouden

De brand brak rond 3.00 uur uit. De korpsen van Dokkum en Ternaard werden opgeroepen. Voor de hulpverlening werd ook een traumahelikopter ingezet. Omdat er nog personen in het huis aanwezig waren toen de brand werd ontdekt, schaalde de brandweer op naar middelbrand. De brand was binnen een uur onder controle.

Kort daarna hield de politie een verdachte aan in Ferwert, Het gaat om een 34-jarige inwoner van het dorp. De politie doet op dit moment onderzoek en vraagt mensen die zondagnacht iets verdachts hebben gezien in de buurt van De Schans, in de wijk It Fûgellân of in Ferwert om contact op te nemen. Ook mensen die camerabeelden hebben, wordt gevraagd zich te melden. Dat kan via 0900-8844.