LIVEBLOG: Minder coronapatiënten in Friese ziekenhuizen; Koningsdag in coronatijd

"No ha wy fansels mazzel mei ús plakje, dêr't om hûs hinne genôch romte is om ús in simmer lang te fermeitsjen. Mar wat no ast op fiif heech yn in flatsje wennest mei allinnich in balkon? Dan is it in hiel oar ferhaal. Gjin swimbad yn de tún, hingmat op it terras of hutte yn de beam. Mar dêr ha ik wat op betocht.

Wat no as wy dizze simmer wer âlderwetsk oan hûzeruil dogge? Dat in famylje út de Bijlmer in wike lang yn Boelensloane fakânsje fiert en wy dêr hinne gean. Foar ús in moai momint om ris flink oan sightseeing te dwaan yn de no dochs rêstige haadstêd. En foar har it momint om hearlik yn it bosk út te waaien of yn de fiver te sparteljen."

