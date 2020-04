Financieel directeur Cambuur: "Grote zorgen over voortbestaan van de club"

"Wij hebben op drie momenten flink geïnvesteerd om in de eredivisie te spelen", vertelt Van den Belt. Cambuur ging ruim aan kop in de eerste divisie en kon promotie bijna niet meer mislopen. Nu het seizoen door het coronavirus niet kan worden afgemaakt, heeft de KNVB besloten dat er geen enkele club promoveert of degradeert.

Uitgavenpatroon al aangepast

En dus speelt Cambuur volgend seizoen opnieuw in de eerste divisie, terwijl ze als eredivisionist meer inkomsten zouden hebben. Daar had de club het uitgavenpatroon al op aangepast: "In de winterstop hadden we acht punten voorsprong. Toen hebben we geïnvesteerd op de zwakkere plekken, waar we dun bezet waren. Zo maakten we het kampioenschap nog zekerder. Op 1 april moesten we de opties in de contracten lichten, in de wetenschap dat we waarschijnlijk gingen promoveren."

Groot tekort

Dat hele verhaal gaat niet meer door. "En nu zitten we volgend seizoen met een exploitatietekort van 1,5 miljoen euro." Dat in combinatie met de coronacrisis zorgt voor veel zorgen bij Van den Belt, zelfs over het voortbestaan van de club dus.

"We hadden al behoorlijk geïnvesteerd omdat we meenden recht te hebben op de eredivisie. Daar hebben we dan ook naar gehandeld."

De Leeuwarders beraden zich nog op een eventuele rechtsgang. Van den Belt en algemeen directeur Ard de Graaf overleggen daarover met juridisch specialisten.

Algemene vergadering organiseren

Burgemeester Boumans van Doetinchem roept clubs op om een algemene vergadering af te dwingen. De club uit zijn stad, De Graafschap, liep door het besluit van de KNVB ook promotie mis.

Om een algemene vergadering voor elkaar te krijgen, zijn er volgens Boumans vier clubs nodig. "En als meer dan de helft van de clubs bij een algemene vergadering vindt dat er slecht gehandeld is, draai je het besluit terug."

Volgens Van den Belt gaat Cambuur alle kansen aangrijpen om de KNVB kenbaar te maken dat de Leeuwarders het besluit onrechtvaardig vinden.