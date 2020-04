Wat Nederland van China kan leren? Dat je mondkapjes moet dragen

Kritiek op China

In veel landen is kritiek op de aanpak van China rond het virus. Er zou te laat informatie gedeeld zijn. Chinezen worden ook steeds kritischer op de eigen regering, merkt Den Daas. "Op Weibo, het Chinese Twitter, en WeChat bijvoorbeeld. Daar zie je steeds meer kritische geluiden. Maar ook op video. Zo was er een vrouw die uren bezig was met het regelen van een ambulance voor haar opa en oma. Toen die kwam, werd tegen haar gezegd: maar hij is al dood, wat moeten we hier nog? Haar oma ging wel naar het ziekenhuis maar is daar op de gang overleden. Zij durft de vraag te stellen: overheid, hoe kan dit?"

Chinezen durven zich niet snel uit te spreken

De oplossing van de overheid is dan simpel. De partijsecretaris mag het veld ruimen. Zo ook die van de stad Wuhan en de provincie Hubei. Toch blijft het voor Chinezen lastig om kritisch te zijn: "Ik mag dat als journalist wel. Toch doe ik dat het liefst aan de hand van experts. Die durven zich alleen niet meer openbaar uit te spreken dus dan zeg ik: 'mensen die ervan weten, zeggen dat...' Ze zijn er nog wel, mensen die het openbaar aandurven, maar het zijn er niet veel meer."

Dat bleek ook aan het begin van de corona-uitbraak in Wuhan. Alle berichten daarover werden de kop ingedrukt. Tegen artsen werd gezegd dat ze zich stil moesten houden want anders was het einde verhaal. "Daarna is er meer informatie naar buiten gekomen. Dan zie je dat zo'n land een enorme veerkracht heeft."

De dierenmarkt van Wuhan

Den Daas is deze maand in Wuhan geweest, net nadat de provincie Hubei en de stad uit de lockdown kwamen. Hij was onder anderen op de Huanan-dierenmarkt, die wordt gezien als de plek waar veel mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. "We hebben daar, toen we er waren, ook geen wilde dieren gezien. Het is ook nog helemaal niet duidelijk waar het virus precies vandaan kwam." Algemeen wordt aangenomen dat de markt de bron was. Het zou daar overgegaan zijn van vleermuizen op een ander dier zoals een civetkat, en zo op mensen. Wetenschappers twijfelen nu aan die theorie omdat de eerste besmetting mogelijk al veel eerder plaatsgevonden heeft.

Hoe het ook zit, dat soort dierenmarkten zijn gevaarlijk, zegt Dan Daas. "Ze zijn niet alleen in China, je ziet ze bijvoorbeeld ook in Indonesië. Het is er druk en er zijn dieren. Dat is een gevaarlijke combinatie."