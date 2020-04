Kuiper niet langer technisch directeur in Canada: "Onaangename verrassing"

"Dat kwam als een onaangename verrassing", zegt Kuiper tegen schaatsen.nl. "Ze willen het anders invullen. Misschien ook de financiën anders gebruiken en iemand inzetten die altijd in Calgary is." Kuiper verdeelde zijn tijd tussen Canada en Fryslân, want hij heeft in Oldeholtwolde een veehouderij met zijn zoon.

Nu moet Kuiper op zoek naar een nieuwe baan. "Omdat het wat onverwacht kwam had ik nog niet om mij heen gekeken. Maar ik ben gemotiveerd om een nieuwe uitdaging aan te gaan", zegt hij. "Het Canadese avontuur was inspirerend en leerzaam.|"

Eerder was Kuiper coach bij Sanex en TVM en bondscoach van de Nederlandse schaatsers van 2014 tot en met 2018.