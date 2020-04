Wylde Swan-zeiler: "Wij hadden het hier veel mooier dan jullie in Nederland"

Tymon is geboren en getogen in Terherne, daarom vond hij het ook fijn dat de Wylde Swan zondag aankwam in Harlingen. "En niet in Scheveningen of zo."

Over zijn familie en de situatie in Nederland heeft hij zich geen moment druk gemaakt. "Totaal niet. Ik heb vertrouwen in de politiek van Nederland en ik denk dat we hier goed uit gaan komen. In de geschiedenis hebben we vaker dit soort dingen meegemaakt en altijd overwonnen. Dus ik denk dat dat deze keer ook goed gaat lukken."