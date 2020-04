Hielke Brouwer uit Twijzel: redder van generaties

Plicht

Het kenmerkt de houding van veel verzetslieden en hun nazaten. Hun ouders en grootouders deden hun plicht. Geen reden voor dikdoenerij. Er werd binnen families ook amper over gesproken. "Pas toen pake wat ouder werd kon ik er met hem over praten", vertelt Ieke vanuit Olterterp in een telefonisch onderhoud. "De hele familie zat in het verzet en dat heeft diepe sporen nagelaten, want zonder kleerscheuren zijn ze er niet van afgekomen. Maar het heeft ook iets moois opgeleverd, want mijn moeder en vader hebben elkaar via de ondergrondse leren kennen."

Hielke Brouwer was een belangrijk man binnen de LO van Achtkarspelen. Zijn huis fungeerde als middelpunt van de coördinatie van de onderduik van Joden in de gemeente. Hij was als rijkscontroleur veel onderweg en kwam bij velen over de vloer. De contacten die hij hierdoor opdeed, bleken in de oorlogsperiode waardevol. Hielke, Gelske en dochter Jantsje begeleidden de volwassenen en kinderen vervolgens naar de onderduikadressen. Wanneer de zussen Marthi en Jolijn (1938) de Wilde arriveren, besluiten de Brouwers om de meisjes in huis te nemen.

"Het was voor mij een goede tijd", zegt Marthi in een telefonisch gesprek vanuit Israël. "Het voelde allemaal zo vanzelfsprekend. We maakten veel grapjes met elkaar. Zo vroeg omke Hielke meer dan eens in de ochtend of ik lekker had geslapen. 'Jazeker' zei ik. 'Nou dan kun je je bed ook wel verkopen', zei hij dan."

Maar het gaat niet altijd goed. Hielke en Jantsje worden in augustus 1944 opgepakt en zitten zeven weken gevangen in Leeuwarden. Terwijl de meisjes op een tijdelijk adres in Garijp zitten vanwege de arrestatie, volgt daar een bijzondere hereniging.