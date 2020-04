Wetterskip Fryslân wil nieuwe aanpak van droogte

Dy 'reguliere' wize fan wurkjen, kinne je net opjaan as de jarrekolk fol is. Gert Diever: "Ik tink dat de measte boeren om 15 febrewaris hinne de stront útride wolle. En as it dan ien grutte plas-dras is, komt it ek net foar elkoar."

Van Weperen sjocht wol mooglikheden foar de lânbou om noch duorsumer mei it wetter om te gean, mar is seker net blyn foar de dilemma's dit soks opsmyt: "Ik kom zelf uit de landbouw en weet wat er gaande is. De landbouw heeft ook een opdracht van het ministerie van Landbouw om 65 procent van hun eiwitbehoefte van het bedrijf van eigen grond te halen. Dan moet het maaien ook niet te lang uitstellen. Maar dat is ook de uitdaging die het management van een boerderij heeft."