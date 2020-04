Fans Cambuur en De Graafschap beginnen petitie voor promotie

De KNVB maakte vrijdag bekend dat er dit seizoen geen enkele club in het betaalde voetbal promoveert of degradeert. Dat betekent dat Cambuur volgend seizoen opnieuw in de eerste divisie speelt, ook al waren de Leeuwarders met grote voorsprong koploper. Het seizoen kan echter niet worden uitgespeeld door het coronavirus.

"Wij zij het hier niet mee eens", schrijven de initiatiefnemers van de petitie. "Het seizoen is al lang bezig en wij vinden dat Cambuur en De Graafschap gepromoveerd moeten worden."

De petitie is op het moment van schrijven ruim 5.400 keer ondertekend.