Amelanders hangen maand lang bevrijdingsvlag uit

Elgersma-Walda woont nog steeds op Ameland. Ze trouwde en kreeg er kinderen. Ze woont nog zelfstandig in het centrum van Nes. Haar man, Simon Elgersma, overleed twee jaar geleden. Voor het uithangen van de vlag en het plaatsen van de mast in de vlaggenmasthouder vraagt ze de laatste jaren hulp. Op 4 en 5 mei hangt ze de Nederlandse vlag uit en een dag later de nieuwe bevrijdingsvlag. Elgersma-Walda is ontzettend blij met de doek.

Canadezen, niet Amerikanen

Op de vlag staan de vlaggen van Ameland, Canada en Engeland afgebeeld. De inspiratie voor het ontwerp komt van een speld in het Museum Sorgdrager. Die speld is met de hand gemaakt en daarop staat een schildering van drie vlaggen: de Amerikaanse, de Engelse en de Amelander. De commissie van de bevrijdingsvlag heeft gekozen voor de Canadese, omdat zij in 1945 op het eiland waren, en niet de Amerikanen.