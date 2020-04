Cambuur Sjoernaal: Met lege handen na een geweldig seizoen

SC Cambuur kon het kampioenschap in de eerste divisie ruiken, maar de club kreeg niet de bekroning waar zo op gehoopt werd. Door het coronavirus kunnen de competities niet worden uitgespeeld, waarna de KNVB vrijdag besloot om geen clubs te laten promoveren of degraderen. Ondanks de grote voorsprong spelen de Leeuwarders volgend seizoen dus opnieuw in de eerste divisie.

In het laatste Cambuur Sjoernaal van dit voetbaljaar een overzicht van het succesvolle seizoen van Cambuur, dat dus niet wordt beloond met promotie: