Drachtster ondernemers zetten samen online bezorgservice op

"Het is veilig in het centrum, je kunt er winkelen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen in risicogroepen toch bezorgd zijn. Dan brengen we het met alle plezier bij de mensen langs", vertelt Blom.

Er staan ook ondernemers op de website van wie het verkoopwaar lastiger is om rond te brengen, zoals kappers en meubelmakers. "In de praktijk moeten we nog even kijken ho een wat, maar ondernemers hebben natuurlijk ook eigen kanalen online. Via onze website kun je op hun logo klikken en dan kom je op die websites."