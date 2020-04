Fier helpt prostituees zonder inkomsten aan voedselbonnen

De ChristenUnie in Leeuwarden vind het een slechte zaak dat door een verschil in de regelgeving de Leeuwarder prostituees veel kwetsbaarder zijn dan hun collega's in Groningen. Terwijl in Groningen de meeste prostituees wel een uitkering krijgen omdat ze ingeschreven staan bij de gemeente en Kamer van Koophandel, staan de vrouwen in Leeuwarden met lege handen.

"Door deze crisis wordt duidelijk hoe verschrikkelijk kwetsbaar deze groep is", zegt raadslid Carlijn Niesink van de ChristenUnie. "We waren al in gesprek om dat te gaan veranderen, maar dat moet nu ook echt worden geregeld voordat de bordelen weer open gaan."