Politie haalt beelden verdachten straatroven Koarnjum en Jelsum weer offline

De drie mannen worden verdacht van betrokkenheid bij straatroven in januari en februari, waarbij een 34-jarige Leeuwarder en een 22-jarige Jelsumer overvallen werden. De verdachten gebruikten daarna de bankpas die ze van de Jelsumer gestolen hadden. Dat was vastgelegd op camera.

In dezelfde zaak werd eerder al een jongen van 15 jaar uit Stiens aangehouden. De politie heeft hem verhoord. De jongen is weer thuis, maar blijft verdachte in de zaak.

Geen aanwijzing voor verband met zaak-Grijpstra

In de buurt van de straatroven in Koarnjum werd op 23 februari het lichaam van Karin Grijpstra gevonden. Het onderzoek naar haar dood loopt nog. Volgens de politie denken sommige bewoners dat er een verband is tussen haar dood en de straatroven. De politie heeft dat onderzocht, maar heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de twee zaken.