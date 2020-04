Carillonconcert kan altijd doorgaan, ook in deze coronatijd

Beiaardier Dirk Donker uit Sneek beklimt twee keer per week de trap naar de toren van de Martinikerk. Bovenin staat het carillon op hem te wachten. "We kunnen nog gewoon door. Ik ben ook organist, dat kan nu niet natuurlijk, maar het carillon bespelen kan wel."

Donker is al jaren vaste bespeler van het carillon in Sneek. En ook in een groot aantal andere steden is hij in het verleden actief geweest. Maar een periode als deze heeft hij natuurlijk nog nooit meegemaakt.

"We vinden het zelf als beiaardiers wel bijzonder dat we gewoon door kunnen. En zo'n instrument heeft natuurlijk kilometers bereik. Hier rond de toren zie je geen mensen, maar mijn vrouw zit bijvoorbeeld verderop in de tuin te luisteren. En bij de appartementen op de balkons kan je het allemaal noot voor noot horen."