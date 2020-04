Uit het Omrop-archief: documentaires over de Tweede Wereldoorlog

"Toen ze weggingen, konden we ze niet meer missen"

De Limburgse Toos en de Friese Antje zouden elkaar nooit hebben leren kennen, maar door de oorlog werden ze beste vriendinnen. In 1995 is een portret van beide vrouwen gemaakt. Toos kwam als jong meisje met haar familie als evacué in 1945 naar wat toen Haulerwijk Beneden (nu Waskemeer) heette. "We zagen er erg tegenop," zegt Antje, "maar toen ze weer weggingen, konden we ze niet meer missen."

Toos gaat bij Antje op bezoek met Limburgse vlaai en wat volgt, is een ontroerende ontmoeting, waarbij beide vrouwen elk in hun eigen taal praten over wat ze samen beleefden.

Bekijk hier de documentaire.