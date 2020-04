Folkshegeskoalle op Terschelling in de problemen door coronacrisis

De Folkshegeskoalle Schylgeralân doet een beroep op de provincie en de eigen Vrienden voor extra financiële steun. Door de coronacrisis zijn alle evenementen afgezegd en zijn er geen inkomsten meer.

De kosten van het centrum gaan echter gewoon door. Ook een eventuele anderhalvemetereconomie is niet een oplossing omdat er dan te weinig gasten in het hotel kunnen verblijven.

"Het is lastig, want we passen nergens in, we zijn niet echt een school, niet echt horeca en ook niet echt een cultuurcentrum, dus overal zeggen mensen dat we niet in dat hokje passen", vertelt directeur Amarins Geveke. "We komen wel voor de NOW-regeling in aanmerking. Onze hoop ligt nu bij de provincie, dat die ons wel wil steunen. Eerder hebben we nooit subsidie gekregen, dus ze mogen het nu allemaal wel in één keer overmaken."

Ze heeft donderdag een nieuwsbrief naar de gasten gestuurd met de vraag of ze willen steunen. "Mensen kunnen Vriend worden voor 15 euro per jaar of een strippenkaart tussen de 50 of 500 euro. Dan kunnen ze een tegoedbon krijgen voor een cursus of overnachting, en 25% houden we dan voor de Folkshegeskoalle." Er zijn al aardig wat reacties op gekomen. "Het loopt lekker, daar zijn we trots op en dankbaar voor."

De anderhalvemetereconomie is niet echt een optie. "We zijn ingericht op groepen, hebben 100 bedden in slaapzalen. Het is de vraag of een nieuwe bedrijfsvorm nog op tijd komt of dat we deze strijd verliezen."