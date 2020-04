'Dit nooit weer': boek met persoonlijke oorlogsverhalen

Foppe Dupon

Via via kwam Geartsje Pols in contact met Foppe Dupon uit Hardegarijp. Dupon zat in kamp Amersfoort onder de Duitse beul Joseph Kotälla en overleefde een bombardement in Augsburg. Eerder was hij al slachtoffer geworden van een schietpartij bij een razzia. Hij kreeg vier kogels in zijn lichaam. Tegen alle verwachtingen in overleeft hij het.

Met Dupon had Geartsje Pols een diepe band. "Ik noemde hem ook pake Foppe, hij raakt me zo. De man is een en al liefde, hij was mijn grote inspirator."