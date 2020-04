GGD: Weer 2 coronasterfgevallen, 9 nieuwe positieve tests

9 mensen hebben een positieve test teruggekregen in het afgelopen etmaal. In totaal zijn er nu 494 geregistreerde besmettingen. Er liggen 52 mensen in de Friese ziekenhuizen.

Volgens Saskia van den Broek van de Veiligheidsregio Fryslân zijn de cijfers positief. "We zien echt een afvlakking. We hebben geen extra ziekenhuisopnames op dit moment, dus in die zin gaat het heel goed met de cijfers."

'Maatregelen werken'

Met de vakantie voor de deur gelden de maatregelen in verband met de coronacrisis nog altijd, dus we moeten thuis blijven en anderhalve meter afstand houden. Omdat de cijfers positief zijn, zouden mensen de maatregelen minder streng kunnen naleven, maar dat is niet de bedoeling zegt Van den Broek. "We snappen heel goed dat de cijfers hoopgevend zijn en dat het steeds moeilijker maakt voor mensen om zich aan die toch strenge maatregelen te houden. We hebben er begrip voor, maar we roepen iedereen op dat toch te doen, want het werkt."