Verschillende sportverenigingen zijn klaar voor sportende jeugd

Niet iedereen voetbalt

In Leeuwarden blijft de dojo van High Five Tang Soo Do, Koreaanse karate, vooralsnog dicht. "Ja, wij mogen nog niet. Dat vind ik echt heel erg jammer. Ik weet dat onze pupillen graag weer willen beginnen met trainen." Daarnaast, zo zegt Van der Spek, zijn er meer sporten dan voetbal: "Niet iedereen doet aan teamsport. Er zijn er genoeg die individueel sporten."

Het blijft aan de ene kant ook vreemd dat dit soort sportlocaties dicht moeten blijven. Kinderen mogen wel gewoon met elkaar in een schoollokaal zitten, maar binnen sporten mag niet. Een woordvoerder van het ministerie is daar duidelijk over: "In een sporthal, of een dojo in dit geval, blijft lichaamsvocht langer hangen. Dan is de kans op besmetting weer groter. Buiten verwaait dat en is er minder risico."

Van der Spek denkt er dan ook serieus over na om de trainingen buiten te geven: "Op een grasveld kunnen wij de meeste oefeningen en dan vooral loopvormen, goed doen."

Er is alleen één probleem: "Ja, het weer. Het gaat om continuïteit van lessen. Dus het kan niet zo zijn dat we dan een avond niets kunnen doen." Ook voor de dojo zelf ziet Van der Spek mogelijkheden. De ruimte is 10 bij 10 meter. "Dan kun je makkelijk acht kinderen kwijt die op anderhalve meter afstand van elkaar trainen. De ouders hoeven niet naar binnen. Gewoon voor de deur afzetten, handen wassen en trainen."

Hij hoopt dan ook dat de mogelijkheden snel versoepeld worden door het kabinet. "Ik wil gewoon niet dat kinderen stil blijven zitten. Dat ze niets doen terwijl wij hier met hun heerlijk kunnen trainen."