Omrop TIP: Deel 2 van 'Underdûkt in Fryslân' bij Fryslân DOK

In de eerste helft van de oorlog was er in Fryslân nog niets georganiseerd. Maar na een bezoek van predikant Frits Slomp uit de Achterhoek werd in 1943 ook in Fryslân een organisatie op touw gezet: de L.O., de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Vanuit Dokkum, Stiens, Leeuwarden, Drachten en Joure, werd de L.O. aangestuurd. Hans Groeneweg, oud-directeur van het Verzetsmuseum: 'Op vrijdag kwam de organisatie bij elkaar in Leeuwarden. Het is dan marktdag en druk in de stad, dus dan valt het niet zo op als mensen bij elkaar zitten. Maar deze mensen van de L.O. spraken niet over markthandel, maar over het onderbrengen van onderduikers.' Aan het einde van de oorlog werd in het kaaspakhuis in Leeuwarden de administratie ondergebracht.