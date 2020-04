LIVEBLOG: Twee nieuwe sterfgevallen en negen positieve tests

PSV-directeur Toon Gerbrands ziet weinig heil in het spelen van betaald voetbal zolang de regels rond de anderhalvemetersamenleving nog gelden. "Dat gaat gewoon niet in het voetbal", zei Gerbrands in de talkshow Op1.

"Als we de regel 'anderhalve meter afstand houden' handhaven, zouden er nog zo'n 6.000 toeschouwers in het PSV-stadion (capaciteit 35.000, red.) kunnen. Maar in de rust moeten die wel naar het toilet of ze willen een biertje halen. En na afloop willen ze allemaal tegelijk het stadion uit. Moeten we dan twee uur wachten tot het hele stadion leeg is?", schetste Gerbrands de praktische problemen.