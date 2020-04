Beppe Engwierum heeft Harry altijd gemist

Na de dood van zijn overgrootmoeder in 2004 wist niemand in de familie waar Harry Davids was. Thomas' oma Riekje Kooyenga-Bakker overleed in 2018, als laatste kind van Berend en Jeltje. Er was niemand meer die herinneringen had aan de oorlogsjaren en het Joodse broertje Harry. Hij dreigde te verdwijnen uit het familiegeheugen. Thomas besloot hem op te sporen, samen met zijn oom Harry Kooyenga, die bij zijn geboorte in 1970 vernoemd was naar Harry Davids. Riekje wilde de naam van haar broertje een gezicht geven in de volgende generatie.