Nieuw gedicht Dichter fan Fryslân op stranden van Waddeneilanden te lezen

Dichter fan Frylân Nyk de Vries heeft een nieuw gedicht geschreven, over de coronacrisis. Uniek is dat de tekst op de stranden van de vier Friese Waddeneilanden is geschreven, en dat de camera van 'Fryslân fan Boppen' dat heeft gefilmd. Het gedicht gaat over het isolement waarin veel mensen momenteel zitten. Iedereen voelt zich, in meer of mindere mate, misschien zelf wel een beetje een eiland.