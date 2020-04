Provincie gaat in hoger beroep tegen uitspraak over ganzenschade

In die uitspraak werd het beroep van de zes boeren gegrond verklaard. De zes boeren hebben grond buiten ganzenfoerageergebieden.

Voor schade door ganzen buiten foerageergebieden geldt een eigen risico van 20 procent. De boeren willen dat eigen risico niet betalen.

Volgens de rechtbank heeft de provincie niet goed onderbouwd waarom dit eigen risico in het algemeen passend is. Ook vraagt de rechtbank de provincie om preciezer te motiveren of dit eigen risico passend is voor specifiek deze zes gevallen. De provincie is het niet eens met de rechtbank dat het eigen risico van alle boeren los moet worden gemotiveerd.