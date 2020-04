Marijke Groenewoud wint Aart Koopmans Memorial op Weissensee alsnog

Groenewoud kwam op 23 januari als eerste over de finish op de Weissensee en werd ook gehuldigd. Later kreeg ze, en Carien Kleibeuker ook, een rode kaart van de jury. De jury zegt dat Groenewoud ongeoorloofde hulp had gekregen van Kleibeuker. Zij schaatst voor een andere ploeg. Daardoor werd Manon Kamminga uit Haulerwijk als winnares aangewezen.

De tuchtcommissie van de KNSB zegt nu dat die hulp van Kleibeuker aan Groenewoud niet is bewezen. Daarom gaat de winst toch weer naar Groenewoud.

Interview met Groenewoud op 23 januari, nog voordat ze de rode kaart kreeg: