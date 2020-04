Broers uit Surhuisterveen krijgen een lintje voor inzet voor het wielrennen

Het plan was om beide mannen uit hun tuin te bellen, om bekend te maken dat ze allebei onderscheiden zouden worden als Lid in de Order van Oranje-Nassau.

de 72-jarige Andries Jan krijgt de onderscheiding omdat hij zich jarenlang inzette als vrijwilliger voor de wielrennerij. Zo zette hij zich in voor de Ronde van Surhuisterveen en voor de redactie van het clubblad. Andries Jan blijft er bescheiden onder: "Je doet veel dingen, maar dat doe je met veel mensen. Toevallig rol je er zo uit en krijg je een lintje, dat is hartstikke mooi." Andries Jan bedankt de mensen met wie hij al die jaren heeft samengewerkt.

Broer Engbert Minne (70) is ook al jaren bezig voor de wielersport. Hij won verschillende prijzen, was jurylid en heeft bijvoorbeeld ook bijgedragen aan een actie om geld in te zamelen voor hulpprojecten. Toch had hij niet gedacht dat hij een lintje zou krijgen. "Meestal blijf ik wat op de achtergrond. Ik vind het wel leuk om te helpen, maar dat hoort er gewoon bij."

Even terug

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kon de burgemeester de gebruikelijke gelukkigen niet in het gemeentehuis ontvangen. Daarom ging hij vrijdag bij de mensen langs om ze in de tuin te bellen. Bij Engbert Minne kon de burgemeester de telefoon in zijn zak houden: terwijl het kleine gezelschap van familie en vrienden het erf opliep, kwam Engbert op de fiets aanrijden, tot grote schrik van de burgemeester. "U gaat even terug", gebood de burgemeester, terwijl Engbert nog net niet van zijn fiets viel. Burgemeester Brouwer: "De boef zou ervan door. Het complot was dat hij met de kinderen zou gaan fietsen, maar hij was eerder terug." De verrassing was volgens Brouwer niet minder groot.

