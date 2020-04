Boeren en milieugroepen niet tevreden met stikstofplannen kabinet

Boerenbelangenorganisatie LTO is het niet eens met hoe het geld verdeeld wordt. Het grootste gedeelte van het geld - dat is ieder jaar 300 miljoen euro - gaat naar het opknappen en het versterken van de kwetsbare natuur in de Natura 2000-gebieden. Daarnaast gaat er ieder jaar 200 miljoen euro naar maatregelen die bedrijven moeten helpen om de neerslag van stikstof in milieugebieden te verminderen.

LTO: te weinig geld naar agrarische sector

De LTO vindt dat het kabinet daarmee te weinig in de toekomst van de agrarische sector investeert. De organisatie wijst erop dat boeren die de uitstoot van stikstof proberen te verlagen door koeien ander voer te geven en mest te verdunnen, financieel niet genoeg worden geholpen.

Ook het bedrag dat naar het verduurzamen van de stallen gaat, 280 miljoen euro, vindt de LTO niet genoeg. Ze zeggen dat het geld vooral gaat naar natuurverbetering en het opkopen van bedrijven. Actiegroep Farmers Defence Force laat weten dat ze achter de reactie van de LTO staan. Beide partijen denken na over juridische stappen.

Milieugroepen: kabinet doet niet genoeg

Milieugroepen zijn ook kritisch. Veel organisaties vinden dat de stikstofuitstoot door de plannen niet genoeg wordt teruggebracht. Het kabinet wil dat de stikstofneerslag in 2030 in de helft van de 161 Natura 2000-gebieden onder de kritische waarde ligt. Ligt het boven die waarde, dan heeft de stikstof negatieve gevolgen voor de natuur.

Onder andere Milieudefensie, Greenpeace en Vogelbescherming Nederland schrijven dat de maatregelen niet streng genoeg zijn en dat als gevolg daarvan "de natuur achteruit blijft gaan".

Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en LandschappenNL zijn tevreden met de investeringen, omdat het kabinet laat zien "natuurherstel serieus te nemen". Maar ze zijn het niet eens met de aanpak. De organisaties vinden het niet acceptabel dat in de helft van de natuurgebieden nog altijd te veel stikstof wordt uitgestoten.

Planten en insecten verdwenen door stikstof

Door de stikstof in de lucht is de biodiversiteit in Nederland de afgelopen jaren erg teruggelopen. Kwetsbare planten en insectensoorten zijn daardoor verdwenen. Nederland stoot veel minder stikstof uit dan 30 jaar geleden, maar nog wel meer dan alle andere Europese landen. 41% van de stikstofneerslag in natuurgebieden die er gevoelig voor zijn, is afkomstig van de landbouw.