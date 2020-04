Molens moeten draaien, coronavirus of niet

Het is stil bij de molens van 'Stichting Molens in Menaldumadeel'. Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet welkom bij de acht molens die de stichting in bezit heeft. Het betekent echter niet dat de molens niet draaien. "Stilstand is in dit geval echt achteruitgang", zegt bestuurslid Gilbert IJsselmuiden.