KNVB-baas Gudde: clubs hebben geen duidelijke keuze gemaakt

De KNVB had graag een duidelijker beeld overgehouden aan de stemronde van de clubs over promotie en degradatie. Van de 34 clubs in het betaald voetbal stemden 16 voor promotie en degradatie, 9 tegen en 9 hadden geen mening. "Dat laatste telt zwaar mee", zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal bij de KNVB.