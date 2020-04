Dierenpark AquaZoo: "Dit kan niet lang zo doorgaan"

Waar het ene bedrijf het moeilijk heeft, hoeft het andere bedrijf zich bijna niet eens aan te passen. Voor De mannen van Staal uit Leeuwarden is de afgelopen tijd voorbijgevlogen zonder grote gevolgen.

Mannen van Staal

Natuurlijk moet het metaalbewerkingsbedrijf wel enigszins rekening houden met de gevolgen van het coronavirus. Maar dat is in de grote hal van het bedrijf geen probleem. Helemaal niet op vrijdag als er met een halve ploeg wordt gewerkt. Overal staan wel pompjes met desinfectiemiddel. Ook in de productie zijn maatregelen genomen. En de werknemers moeten zich goed aan alle voorschriften houden.

Maar met name ook in de kantine wordt er goed om gedacht. Zo giet directielid Lize Bakker, de vrouw van eigenaar Theunis, persoonlijk de koffie in. Anders maakte dat niet zoveel uit, maar Bakker wil zo toezicht houden en de koffiekan gaat nu door minder handen.

Wat de productie betreft hebben ze voor de nieuwbouw geen moeilijkheden. We zijn veel opdrachten weggevallen in de kunstsector. Dat vinden ze echter lastiger voor de kunstsector zelf, dan voor het bedrijf.