Cambuur-aanvoerder Schouten: "Er zit een heel raar luchtje aan"

En ook de beslissing na het stemmen begrijpt Schouten niet. "16 clubs zijn voor promotie en degradatie, 9 tegen en 9 hebben niet gestemd. Dus de meeste clubs voor. En dan komen ze opeens met dit naar buiten. Als je zoveel punten voorstaat, dan is de kans heel groot dat wij zouden promoveren en dat er een paar zouden degraderen. Het voelt vooral als oneerlijk."

Schouten had al snel contact met zijn ploeggenoten. "In de groepsapp was het ook ongeloof. Ik verbaasde me ervoer hoe snel het naar buiten komt. We kregen het hier in de kleedkamer en toen werd er ook al geappt. Niemand gelooft het. We hadden een topseizoen, zo'n voorsprong opgebouwd, het kon bijna niet misgaan. Het coronavirus is hartstikke erg, maar ik weet het nu ook niet meer. Iedereen is zwaar teleurgesteld, vooral in de KNVB."