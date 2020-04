Directeur Wijnsma: ziekenhuis Tjongerschans moet 2,5 tot 3 miljoen bezuinigen

De financiële situatie blijkt uit het jaarverslag over 2019 dat het ziekenhuis vrijdag heeft gepresenteerd. "We hebben nu al proactief een programma opgezet om de komende jaren 2,5 tot 3 miljoen willen bezuinigen, zodat we door kunnen blijven gaan met het leveren van zorg," zegt Wijnsma.

Waar moet op worden bezuinigd?

Dat bezuinigen moet gebeuren op de inkoop en het beter inrichten van capaciteit en doelmatigheid. "We hebben op Fries niveau een samenwerking van inkoop. We denken dat we daarbij substantieel kunnen besparen. Ook zoeken we meer doelmatigheid in huis op allerlei vormen van zorg, en ook van capaciteit die we nog beter in kunnen zorgen."

Coronavirus

De problemen hebben niet zozeer te maken met het coronavirus, hoewel het virus wel invloed heeft. "Ik ben intern heel trots op wat er gerealiseerd wordt. We hebben in no-time het ziekenhuis klaargemaakt voor coronapatiënten. We hebben in het noorden het geluk dat het aantal patiënten niet heel groot is. We zitten nu in een fase dat we langzaamaan weer opschalen naar het leveren van gewone zorg. Dat valt niet mee, omdat we ook coronapatiënten moeten kunnen blijven behandelen. Dus ik ga er wel vanuit dat we vanuit het landelijke niveau gecompenseerd worden voor de verliezen aan omzet door het coronavirus."

Verzekeraars

Verder zegt Wijnsma over de kosten: "Deze week kwam naar buiten dat verzekeraars ons wel financieren. Dat betekent dat wij voorschotten krijgen, daarmee kunnen we de lopende salarissen en kosten gewoon betalen. Maar het kenmerk van een voorschot is dat het terugbetaald moet worden. Tussen nu en de zomer wordt er op landelijk niveau gesproken over het definitief bekostigen. Dat wordt wel spannend, dat kan impact hebben."