Cambuur-directeur Ard de Graaf: "Deze muis krijgt nog wel een staart"

"We hebben aan de KNVB gevraagd: waarom meet je met twee maten? De Europese plekken worden toegewezen op basis van de ranglijst na 75% van de wedstrijden. Maar bij promotie en degradatie laat de KNVB dat los, dat leggen ze op het bordje van de collegaclubs."

Alle clubs in het betaald voetbal moesten stemmen wat ze vonden: wel of geen promotie? 16 clubs stemden voor, 9 stemden tegen en 9 bleven neutraal. "Ze zeiden: in onze beleving is er geen meerderheid en er moeten nog te veel wedstrijden gespeeld worden."

Of Cambuur juridische stappen neemt, kan De Graaf nog niet zeggen. "Daar zullen we ons over gaan buigen. Daar komen we zo snel mogelijk op terug. Deze muis krijgt nog wel een staart"