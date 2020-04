ROAZ: het streven is het spreiden van coronapatiënten over Fryslân

Voor het noorden geldt dus dat het UMCG zeer belangrijk is, maar Boskma geeft aan dat er met alle ziekenhuizen wordt samengewerkt. "Er is nu een beetje afgeschaald, maar als er meer drukt komt dan spreiden we ze zo eerlijk mogelijk. Zodat het in evenwicht is. Als het om de COVID-zorg gaat, hebben we iedere ochtend een overleg waarbij we in kaart brengen hoe druk het is in de ziekenhuizen. Niet alleen naar hoeveel mensen liggen er op een afdeling, maar ook hoeveel er nog aan komen. Aan de hand daarvan maken we afspraken." Daarin speelt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) een belangrijke rol.

Instroom

Dan gaat het met name over de instroom van patiënten uit andere delen van het land. "Daarna komt er later op de dag een medische beoordeling als er aanvragen komen. We hebben ons schakelpunt ingericht bij de meldkamer in Drachten. Daar wordt medisch gekeken of het goed past als iemand wordt aangeboden, en wat voor kenmerken heeft de persoon en in welk ziekenhuis zou hij of zij het beste passen."

Patiënten geweigerd

Het betekent ook dat er wel eens patiënten worden geweigerd. "We hebben afspraken gemaakt over wie we overnemen en als mensen buiten die kenmerken vallen, dan zeggen we nee. De afgelopen dagen hebben we dat een aantal keer gehad. Dat is vooral omdat mensen aangeboden worden die waarbij we er medisch gezien geen goed aan doen om die nog over te nemen. Ze liggen al langer aan de apparatuur en vallen onder de zwaardere zorg, dan wordt het medisch gezien niet wijs geacht door de dokters."

Handrem

Volgens Boskma gaat het steeds beter met het in toom houden van het virus, maar hij hoopt wel dat iedereen alert blijft. "De afgelopen weken was het heel druk. Dat wordt nu wat minder, we krijgen er meer grip op. We maken iedere dag onze rekensom op met de horizon op ongeveer 14 dagen vooruit, dan zie je wel dat het afvlakt. Dat is fijn, maar dat is geen waarborg voor een langere periode. Het kan ook zomaar weer opvlammen. Dat heeft te maken met de maatregelen: als je de handrem er af haalt: kan het best weer eens wat oplopen."