SC Cambuur promoveert niet naar de eredivisie

Cambuur was koploper van de eerste divisie, tot het seizoen werd stilgelegd vanwege het coronavirus. Omdat de competities niet uitgespeeld kunnen worden, moest er een oplossing komen voor onder anderen promotie en degradatie.

De clubs konden kiezen uit twee scenario's die de KNVB voorlegde: of niemand promoveert en degradeert, of de top-twee van de eerste divisie promoveert en de onderste twee van de eredivisie degraderen. Er is besloten dat niemand promoveert. Dat betekent dat alle clubs in het betaald voetbal volgend seizoen weer in dezelfde competitie spelen. Het besluit was niet unaniem. Sportclub Heerenveen weigerde om te stemmen.

16 voor, 9 tegen, 9 neutraal

FC Afkicken meldt dat 16 clubs voor promotie en degradatie stemden, 9 clubs stemden tegen en 9 clubs waren neutraal.

Cambuur heeft eerder al aangekondigd dat ze onderzoeken of ze stappen kunnen nemen om toch promotie naar de eredivisie af te dwingen.