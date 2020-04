Culturele sector zoek ideeën voor anderhalvemetereconomie

De culturele sector heeft door de coronacrisis grote financiële problemen, zegt Sjoerd Bootsma, artistiek directeur van LF2028. "Als je alleen al weet dat Oerol rond 3,5 miljoen aan inkomsten mist dit jaar en de Terschellinger economie 19,5 miljoen, dan kun je beredeneren dat deze crisis een grote klap voor de sector en de economie is."

'We snakken naar cultuur'

Mensen hebben na de lockdown weer behoefte aan cultuur, zegt Seerp Leistra, bestuurslid van Groninger stichting Beringer Hazewinkel. "Een samenleving zonder kunst en cultuur is als cola zonder prik. Na zes weken culturele lockdown snakken we naar mooie voorstellingen, concerten, festivals en tentoonstellingen. Maar we gaan voorlopig nog een schrale zomer tegemoet. "

Daarom zijn nu dus ideeën nodig. "Veel makers worden daar niet alleen emotioneel, maar ook financieel enorm door getroffen. Nieuwe ideeën zijn daarom hard nodig."

Mensen met ideeën kunnen die opsturen naar VNO-NCW Noord. Het winnende idee wordt gepubliceerd in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en het Dagblad van het Noorden.