Monumentenstatus geen belemmering meer voor woningen aan de Pôlle in Lemmer

Het voormalige fabriekscomplex aan de Pôlle in Lemmer is geen gemeentelijk monument meer. Het gaat om de panden aan de Pôlle 91 en 11, die beter bekend staan als de Houtmolen. Lenna Vastgoed vroeg als eigenaar of de monumentenstatus kon worden ingetrokken, zodat er woningen kunnen komen. Die belemmering is nu weg.