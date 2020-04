SC Heerenveen wil niet stemmen over promotie en degradatie

"De KNVB heeft kenbaar gemaakt het belangrijk te vinden om de mening van de clubs te horen om tot een democratisch besluit te komen", zegt algemeen directeur Cees Roozemond op de webside van de club.

"Het is echter niet aan ons te beslissen over het lot van een collegaclub. Dat is niet onze rol. Wij hebben daarom niet gestemd. Wij vinden dat de bal bij de KNVB ligt wanneer het gaat over het afronden van het seizoen 2019/2020."